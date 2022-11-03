Мужчина за рулём автомобиля врезался в две припаркованные машины на северо-западе Москвы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На северо-западе Москвы мужчина, управляя легковым автомобилем, протаранил две припаркованные машины. Это случилось примерно в 11:00 3 ноября, на улице Щукинская, 2с1. Водителя доставили в медучреждение, о чём KP.RU стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД столицы.

Сообщается, что водителю потребовался присмотр медиков, однако причины не уточняются. Обстоятельства случившегося, а также наличие умысла у мужчины на то, чтобы испортить своё и чужое имущество, уточняются.

В социальных сетях и СМИ пишут, что когда экстренные службы прибыли по вызову на Щукинскую улицу, врезавшийся в машины водитель был без сознания. Медикам и правоохранителям предстоит выяснить, был ли он в таком состоянии когда попал в ДТП, или отключился в процессе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве грузовик протаранил машину такси на МКАДе, и так в свою очередь влетела в двигавшуюся рядом легковушку.