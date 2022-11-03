Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено около 5 млн квадратных метров жилья

Большая часть построенного в Москве жилья – это проекты девелоперов, которые реализуются на деньги инвесторов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москва досрочно выполнила план по строительству жилья: с начала 2022 года в городе было введено более 5 тысяч квадратных метров. Это почти 6% от всего объема жилья, которое возводится в России. Ситуация в строительной отрасли столицы остается стабильной, несмотря на сложные экономические условия и давление западных санкций, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Ситуация в строительной отрасли Москвы остается стабильной несмотря на международные санкции и макроэкономические трудности. Более того, уже сегодня в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально: с начала года сданы в эксплуатацию объекты различного назначения суммарной площадью почти 9,5 миллионов квадратных метров», – подчеркнул Андрей Бочкарев.

Вице-мэр города отметил, что около 5 миллионов квадратных метров построенной в столице недвижимости, - это жилье. Эти объемы превышают показатели годового плана, установленного федеральным проектом «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». «Учитывая общероссийский уровень ввода жилья, который превосходит показатели прошлого года, доля Москвы в общем объеме составляет почти 6%», – отметил Андрей Бочкарев.

Глава градостроительного комплекса столицы уточнил, что в Москве активно действует программа реновации. Однако большая часть построенного жилья – это проекты девелоперов, которые реализуются на деньги инвесторов.

«Порядка 88% жилья, введенного с начала года в Москве, построено за счет внебюджетных источников. Это свидетельствует о хорошем инвестиционном климате в столице и благоприятных условиях ведения строительного бизнеса», – считает Андрей Бочкарев.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в целом по России также наблюдается рост строительства жилья. С начала 2022 года в стране построено и сдано около 84,36 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

«Прирост в жилищном строительстве составил 16,7 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уверенно идем с опережением прошлого года», – заявил вице-премьер России.

Напомним, строительство жилья по реновации - это одна из приоритетных программ правительства Москвы, стартовавшая в августе 2017 года. Она была запущена по инициативе мэра города Сергея Собянина. Программа предусматривает переселение более миллиона москвичей в новые дома. Планируется, что в ходе ее реализации будут расселены 5175 домов. В основном это пятиэтажные здания, построенные 50-70 лет назад. Технология их строительства устарела настолько, что капитальный ремонт таких домов не решил бы проблему – их состояние все равно продолжало бы ухудшаться.

С момента запуска реновации более 90 тысяч жителей Москвы переселились в новые дома. Только с начала 2022 года в столице сдали 29 новых многоэтажек и передали под заселение 39 новостроек.