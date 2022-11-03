Росгвардейцы спасли двух москвичек из горящей квартиры на Минусинской улице

Пострадавших госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с ожогами. Фото: пресс-служба Росгвардии по Москве

На северо-востоке Москвы росгвардейцы заметили возгорание в многоэтажке, помогли эвакуировать около 60 жильцов и спасли двух женщин, запертых в горящей квартире, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что ночь на Минусинской улице правоохранители увидели квартиру на пятом этаже жилого дома, охваченную огнем. Росгвардейцы вызвали пожарных и стали эвакуировать людей: они вошли в подъезд и начали стучать в двери, предупреждая жильцов о пожаре.

Сотрудникам подведомственной службы и пожарным удалось спасти двух москвичек из квартиры, где находился очаг возгорания. Из-за дыма женщины не могли самостоятельно выбираться из помещения. Пострадавших госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с ожогами. Причины пожара выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что 1 ноября пожар на строительном рынке в Новой Москве потушили на площади 150 квадратных метров. При ЧП никто не пострадал.