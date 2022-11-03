Аромат «Метро Москвы» распространяют каждые 9 минут в поездах на Филевской линии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поездах на Филевской линии метро каждые 9 минут распыляют ароматизаторы. Как пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки, аромат здесь уникальный, называется он «Метро Москвы».

Пилотный проект по ароматизации воздуха в поездах на Филевской линии Московского метрополитена завершили, теперь в воздуховодах климатической системы работают ароматизаторы с запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма.

Всего вмонтировано более 485 ароматизаторов. Они распространяют запах по вагону каждые 9 минут.

Пассажиры метро сами выбрали аромат. В пресс-службе метрополитена отметили, что ароматизаторы безопасны, гипоаллергенные и соответствуют нормам. При этом результаты опросов показали, что пассажирам «пахнущие вагоны нравятся больше, чем обычные.

В 2019 году пилотный проект «Аромат в метро» поддержали более 90 процентов опрошенных пассажиров. Ранее KP.RU писал, что его запускали в трех поездах Филевской линии метро.