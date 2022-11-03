На северо-востоке Москвы на 11% уменьшились нарушения при использовании городской недвижимости

Властям помогают бороться с самостроем и сами жители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, с января по сентябрь этого года выявили в Северо-Восточном округе Москвы 290 административных нарушений. Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, за те же месяцы годом ранее было 326 подобных нарушений.

«Благодаря профилактической работе количество фактов незаконного использования объектов недвижимости в СВАО снизилось на 11 процентов», – уточнил глава ведомства.

По его словам, основной задачей Госинспекции стала борьба с самостроем, его снос и прекращение стихийного строительства. В этом году на северо-востоке столицы обнаружили 200 незаконных сооружений. Их площадь - 109,7 тысячи квадратных метров. При этом снесли 71 самострой площадью почти 27,8 тысячи «квадратов». Кроме того, за три квартала 2022 года на начальном этапе удалось остановить пять незаконных строек.

Инспекторам помогают бороться с нарушителями и сами москвичи. За девять месяцев этого года в чат-бот «Свободный доступ» горожане прислали 70 заявлений. Они касались законности установки шлагбаумов, полусфер, заборов и других ограждений, мешающих проехать во двор или на общественные пространства.

Еще одно направление работы Госинспекции по недвижимости - обследование различных зданий и земельных площадок. За этот год специалисты проверили более 850 объектов нежилого фонда. Параллельно прошёл мониторинг участков, которые будут выставляться на торгах.

Также были выявлены объекты в неудовлетворительном состоянии - за девять месяцев 2022-го в СВАО привели в порядок 46 ветхих построек и разобрали 26 аварийных сооружений.