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НовостиЗвезды3 ноября 2022 10:27

Интерактивная инсталляция «Проект 1812» об Отечественной войне откроется в Москве

Она появится в филиале Музея Москвы - центре Гиляровского
Сергей КУДРИН
Фото: центр Гиляровского, mos.ru

Фото: центр Гиляровского, mos.ru

В центре Гиляровского, который является филиалом Музея Москвы, откроют интерактивную инсталляцию, посвящённую событиям Отечественной войны 1812 года. Она получила название «Проект 1812», о чём пишет Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на пресс-службу Музея.

Выставка-инсталляция откроется 4 ноября, и будет приурочена к 210-летию Отечественной войны. Посетители смогут увидеть иммерсивный аудиоспектакль, ознакомиться с комиксами, созданными по воспоминаниям очевидцев тех событий, а в центре инсталляции - опустошительный пожар, в котором сгорает довоенная Москва.

Также инсталляция рассказывает о создании новой Москвы, архитектурный облик которой определили Осип Бове, Доменико Жилярди, Афанасий Григорьев, Федор Шестаков и другие. При этом 4 ноября инсталляцию можно увидеть бесплатно, но придётся заранее записаться для посещения. В дальнейшем вход будет платным.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве открылась выставка цифровых работ одарённых школьников России. Она расположилась в Третьяковской галерее.