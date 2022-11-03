Интерактивная инсталляция «Проект 1812» об Отечественной войне откроется в Москве

Фото: центр Гиляровского, mos.ru

В центре Гиляровского, который является филиалом Музея Москвы, откроют интерактивную инсталляцию, посвящённую событиям Отечественной войны 1812 года. Она получила название «Проект 1812», о чём пишет Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на пресс-службу Музея.

Выставка-инсталляция откроется 4 ноября, и будет приурочена к 210-летию Отечественной войны. Посетители смогут увидеть иммерсивный аудиоспектакль, ознакомиться с комиксами, созданными по воспоминаниям очевидцев тех событий, а в центре инсталляции - опустошительный пожар, в котором сгорает довоенная Москва.

Также инсталляция рассказывает о создании новой Москвы, архитектурный облик которой определили Осип Бове, Доменико Жилярди, Афанасий Григорьев, Федор Шестаков и другие. При этом 4 ноября инсталляцию можно увидеть бесплатно, но придётся заранее записаться для посещения. В дальнейшем вход будет платным.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве открылась выставка цифровых работ одарённых школьников России. Она расположилась в Третьяковской галерее.