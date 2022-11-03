Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение блогером Эдвардом Билом запрета на управление автомобилем

Бил продолжит отбывать дополнительное наказание в виде запрета на управление транспортными средствами Фото: прокуратура Москвы

Блогер Эдвард Бил, который вышел из колонии 3 ноября после срока за массовое ДТП на Садовом кольце, продолжит отбывать дополнительное наказание в виде запрета на управление транспортными средствами сроком на 2,5 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уточняется, что прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий должностных лиц уголовно-исполнительной инспекции при исполнении этого наказания.

Напомним, авария в центре столицы произошла 1 апреля 2021 года. Эдвард Бил на Audi RS6 выехал на встречную полосу и протаранил Volkswagen. Авария зацепила еще три автомобиля. Серьезно пострадала водитель иномарки – консультант Госдумы Мария Артемова. Она до сих пор проходит реабилитацию и передвигается на инвалидной коляске. Сначала Билу дали два года ограничения свободы, а потом рассмотрели дело заново и он получил реальный срок.

Ранее KP.RU сообщал, что Эдвард Бил, осужденный за массовое ДТП в центре Москвы вышел из колонии. При этом 21 марта Пресненский суд назначил блогеру один год и два месяца лишение свободы, в этот же день его взяли под стражу. Защита обжаловала приговор, но уд оставил решение в силе.