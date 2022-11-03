Старинный набор кухонной посуды нашли в 4-м Крутицком переулке в Москве

Кухонный набор состоит из сковороды и нескольких белоглиняных горшочков XVIII века. Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

В Москве при раскопках в 4-м Крутицком переулке археологи обнаружили остатки сгоревшего дома Павла I: здесь сохранился старинный набор кухонной посуду, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Кухонный набор состоит из сковороды с железной съемной ручкой и нескольких неповрежденных белоглиняных горшочков XVIII века. Кроме того, среди столовой посуды нашли обломки от блюдец и чашечек с орнаментом дельфтского производства. Раньше такие чайные пары целыми кораблями ввозили в другие страны.

«Всего же во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке специалисты обнаружили 280 индивидуальных находок и множество массового археологического материала», — уточнили в Департаменте культуры Москвы.

Артефакты отправили на реставрацию в мастерскую. После этого их передадут в музейный фонд.

Ранее KP.RU сообщал, что гигантскую курительную трубку XVIII века нашли в центре Москвы на Тверской улице. Размер артефакта — десять на шесть сантиметров. Сейчас трубка находится в археологической мастерской.