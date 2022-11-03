Депздрав: В Москве в 2023 году продолжится строительство и капремонт поликлиник

В 66 зданиях московских поликлиник завершен ремонт, специалисты уже вернулись к плановому приему пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские власти в 2023 году продолжат реализацию всех запланированных программ в сфере здравоохранения. В ближайшие месяцы в городе откроются шесть крупных скоропомощных стационарных комплексов. Это клиники нового формата, которые будут оказывать москвичам скорую медицинскую помощь. Их оборудуют по самым высоким стандартам - от современнейших операционных до вертолетных площадок. Кроме того, будет продолжено строительство новых поликлиник и капитальный ремонт старых.

«В столице активно ведется строительство поликлиник по новому московскому стандарту и, безусловно, эта работа будет вестись интенсивными темпами и в 2023 году, - рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай. - Все новые поликлиники будут выполнены в едином дизайне, оснащены новейшим медицинским оборудованием, медицинская помощь будет оказываться по самым современным стандартам».

В будущем году продолжится строительство нескольких крупных больниц. Сейчас работы ведутся в лучевом корпусе многопрофильного медицинского центра «Коммунарка», в травматолого-ортопедическом корпусе городской больницы № 31, в многопрофильном комплексе детской городской клинической больницы Святого Владимира.

Масштабный проект реконструкции столичных поликлиник, запущенный по инициативе мэра города Сергея Собянина, позволяет полностью обновить старые здания. По сути, от них остаются только стены: строители сносят внутренние перекрытия и фактически заново отстраивают объекты. С момента запуска программы в столице отремонтировали уже 66 поликлиник.

«В ходе ремонта меняется не только внешний облик самого здания, но и все инженерные коммуникации, создаются условия для максимально комфортного пребывания пациента в поликлинике, устанавливается новое современное оборудование, - подчеркнул Алексей Сапсай. - На данный момент в 66 зданиях поликлиник ремонтные работы завершены, здесь специалисты уже вернулись к плановому приему пациентов. В будущем году программа капитального ремонта будет продолжена».

За счет городского бюджета в 2023 году будет модернизирована Боткинская больница, обновлены корпуса Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева, городская клиническая больница № 52. Один из скоропомощных комплексов откроется в Первой градской больнице после того, как здание будет капитально отремонтировано.

В следующем году продолжат свою работу павильоны «Здоровая Москва». Программа стартовала в 2019 году, с тех пор горожане прошли диспансеризацию более миллиона раз.

«Проект «Здоровая Москва» проводится в столице уже не первый год и уже успел доказать свою эффективность и востребованность. Любую болезнь всегда проще предотвратить, чем лечить, поэтому очень важно, что павильоны «Здоровая Москва» продолжат работу в следующем сезоне. Для горожан это действительно удобный формат проверки здоровья, и мы призываем не пренебрегать этой возможностью в следующем году», - отметила руководитель Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Татьяна Елагина.