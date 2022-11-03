Mercedes опрокинулся на крышу после столкновения со столбом на шоссе Энтузиастов в Москве

Водитель Mercedes не справился с управлением и влетел в столб, затем иномарка перевернулась

В Москве на шоссе Энтузиастов напротив дома 56 в сторону центра произошла авария. Водитель Mercedes не справился с управлением и влетел в столб. В результате столкновения машина перевернулась на крышу, сообщает источник KP.RU.

По предварительной информации, за рулем немецкой иномарки находилась женщина. Информация о ее состоянии не уточняется. На представленных кадрах видно, что на месте ДТП работают оперативные службы города и бригада скорой помощи. Автомобиль пока не перевернули. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что уголовное дело завели после смертельного ДТП в Раменском, в котором погибли женщина и ребенок. Авария произошла 2 ноября на автодороге Панино – Малино недалеко от деревни Ромашково. Водитель «Renault» сбил пожилую женщину и ребенка. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.