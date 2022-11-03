Алексей Цапников: Бюджет 2023 года позволит Москве реализовать все запланированные цифровые проекты

Об это заявил в интервью Агентству городских новостей «Москва» Алексей Цапников, заместитель генерального директора ГКУ «Инфогород».

«Бюджет 2023 года позволит Москве реализовать все запланированные цифровые проекты и решить поставленные задачи в сферах ускоренного импортозамещения и повышения информационной безопасности. Это особенно важно с учетом социальной направленности бюджета, основное внимание в котором уделяется образованию, социальной поддержке, здравоохранению, культуре и спорту. Цифровизация - значимое направление для обеспечения стабильной работы этих отраслей», - отметил Алексей Цапников.

Представитель ГКУ «Инфогород» подчеркнул, что использование информационных технологий стало повседневной практикой педагогов, медиков, , сотрудников культурных и спортивных учреждений, а также специалистов центров государственных услуг.

«Принятый бюджет предусматривает развитие цифровой инфраструктуры Московской электронной школы и ЕМИАС, развитие официального портала мэра и правительства Москвы и создание новых полезных сервисов для горожан, реализацию цифровых проектов во всех без исключения отраслях городского хозяйства и социальной сферы. Также предусмотрены все необходимые средства на поддержание стабильной работы и развитие ИТ-инфраструктуры города: оснащение социальных учреждений современной техникой и связью, развитие городского Wi-Fi, обеспечение работы городских центров обработки данных и информационной безопасности. Это важнейшее направление работы, от которого зависит стабильное функционирование многих городских отраслей», - добавил Алексей Цапников.

Ранее Мосгордума приняла бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сразу в трех чтениях. Согласно документу, доходы Москвы в 2023 году составят почти 3,747 трлн руб., расходы - более 4,183 трлн руб. В 2024 году доходы столицы превысят 4,047 трлн руб., расходы запланированы в размере почти 4,266 трлн руб. В 2025 году доходы будут равны почти 4,376 трлн руб., а расходы - более 4,393 трлн руб. Дефицит бюджета в 2023 году составит 436,2 млрд руб., в 2024 году - 218,8 млрд руб., в 2025 году - 17,5 млрд руб.

На воплощение 13 городских программ в 2023 году направят 3,7 трлн руб. На финансирование социальных программ (социальную поддержку, здравоохранение, образование, физическую культуру и спорт, культуру) в 2023 году пойдет 54% бюджета Москвы Все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объеме.

Для граждан старшего поколения и семей с детьми в новом бюджете Москвы с 1 января 2023 года предусмотрена индексация социальных выплат на 10%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 тыс. 193 руб. до 23 тыс. 313 руб. в месяц. Городскую доплату получат свыше двух миллионов пенсионеров Москвы.

В мегаполисе продолжится реализация всех ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов Москвы, которые обеспечивают его стабильное развитие и гарантирует повышение качества жизни жителей столицы.