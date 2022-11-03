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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:46

Стали известны подробности ДТП с потерявшим сознание мужчиной на Щукинской улице в Москве

Водитель управлял иномаркой Maybach
Сергей КУДРИН
Стали известны подробности о ДТП с потерявшим сознание мужчиной в Москве

Стали известны подробности о ДТП с потерявшим сознание мужчиной в Москве

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 3 ноября, на Щукинской улице на северо-западе Москвы бизнесмен, управляя автомобилем Maybach, врезался в две припаркованные машины. Его нашли в бессознательном состоянии за рулём иномарки. О подробностях дела пишет ТАСС, со ссылкой на ГУ МВД столицы.

Сообщается, что мужчина пострадал и ему понадобилась госпитализация - к прибытию экстренных служб он уже был без сознания. По данным правоохранителей он не справился с управлением, из-за чего Maybach влетел в два других автомобиля. Об иных пострадавших источник не говорил.

По этому случаю в полиции начали проверку, им всё ещё предстоит выяснить, был ли бизнесмен без сознания до столкновения с припаркованными автомобилями, или потерял его во время ДТП.

Ранее KP.RU сообщал о факте случившегося ДТП на Щукинской, 2с1, когда водитель врезался в две другие припаркованные машины.