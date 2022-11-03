Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве ожидается пасмурная погода и потепление до 8 градусов

Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на выходных и до середины следующей недели Фото: архив КП

Праздничные дни и выходные в Москве будут холодными, а вот начало следующей недели порадует горожан хорошей погодой. Об этом заявил в своих соцсетях синоптик, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, праздничные дни и 5-6 ноября останутся холодными и промозглыми - температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов по Цельсию, но резко опуститься не сможет, и какого-то значительного минуса ждать не стоит.

Однако с начала следующей недели, с 7 ноября, в Московской регион придёт потепление, обусловленное западно-восточным переносом воздушных масс, которые были прогреты Гольфстримом, из-за чего воздух заметно потеплеет. Циклоны также принесут с собой облачность и дожди, однако температура поднимется до +5-8 градусов ночью/днём.

Согласно прогнозу Тишковца, ожидаемая 10 ноября полноправная зима из-за этого откладывается на неделю, а то и на две, так как циклон не позволит температуре опуститься ниже нуля.

Ранее KP.RU сообщал о более подробном прогнозе Тишковца на грядущий уикенд 5-6 ноября.