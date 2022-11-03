В московском суде 27-летний водитель грузовика признал свою вину в смертельном ДТП с такси Фото: прокуратура Москвы

27-летнего водителя грузовика, «расплющившего» машину такси на улице 1905 года, доставили в Таганский районный суд Москвы. Мужчина перед камерами покаялся в содеянном, попросил прощения у родных погибших и согласился на арест. Об этом сообщает издание РИА Новости.

— Искренне каюсь перед всеми за свои деяния. Прошу перед Богом, у меня только это остается. Мне нужно простить меня. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния. Я не хотел этого, — сказал мужчина в зале суда.

Сообщается, что виновника ДТП просят арестовать до 3 января.

Напомним, страшная авария произошла 2 ноября. На улице 1905 года в Москве самосвал раздавил машину такси об автобус. Водитель и пассажирка легковушки скончались. Виновник ДТП скрылся с места аварии, писал KP.RU. Позже его задержали.

За водителем числилось более 100 неоплаченных штрафов ГИБДД.