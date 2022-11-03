Водитель, из-за которого погибли таксист и его пассажирка в Москве, отправлен в СИЗО на два месяца

Виновника смертельного ДТП с «раздавленным» такси в Москве отправили в СИЗО на 2 месяца Фото: прокуратура Москвы

27-летнего водителя, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, отправили в СИЗО до 2 января 2023 года. Мужчина признал вину и не возражал против избранной ему меры пресечения, рассказали в прокуратуре Москвы. Видео его признания ранее публиковал KP.RU.

Также водитель самосвала рассказал о деталях ДТП. С его слов, в ночь с 1 на 2 ноября он с другом был в баре, где употреблял спиртные напитки. Утром он чувствовал себя уставшим и хотел спать, но все равно вышел на маршрут. Исправность грузовика он проверял. Проезжая по улице 1905 года он уснул, а проснулся от сильного удара. Он увидел, что врезался в такси с автобусом, испугался и убежал. Сначала мужчина прятался на чердаке стоящего рядом дома, а затем ходил во дворах, пока его не задержали.

Виновнику ДТП предъявили обвинение о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сопряженные с оставлением места аварии. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы, либо до пяти лет принудительных работ.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Москвы.