Мужчине понадобилась реанимация после падения на железнодорожные пути в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчине, упавшему на железнодорожные пути на станции «Курская», второй линии Московских центральных диаметров, понадобилась реанимация. Сообщается, что он упал с перрона, о чём пишет РЕН.ТВ со ссылкой на источник в МЧС.

Ни характера полученных пассажиром травм, ни подробностей о случившемся пока нет. Известно только, что экстренные службы города уже находятся на месте, и медики пытаются ре анимировать пострадавшего.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 11-летний школьник засмотрелся в экран смартфона и упал с платформы на железнодорожные пути станции «Митино» Арбатско-Покровской линии, в столичном метрополитене. Мальчик получил ушиб ноги, обошлось без серьёзных повреждений - госпитализировать его не понадобилось. Сообщалось, что ребёнок ехал в школу и ждал на этой платформе поезд, однако отвлёкся на телефон и случайно упал.