Алексей Сапсай: В Москве в 2023 году продолжится строительство и капремонт поликлиник

Одной из самых масштабных городских программ за последние годы стала реконструкция районных поликлиник по новым стандартам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столичные власти в будущем году продолжат строить новые и ремонтировать старые больницы и поликлиники. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай. Все реализующиеся в столице проекты в сфере здравоохранения будут сохранены и продолжены.

Одной из самых масштабных городских программ за последние годы стала реконструкция районных поликлиник по новым стандартам. С начала ее запуска в Москве уже отремонтировали 66 учреждений здравоохранения. Поликлиники практически перестраивают заново: от старых зданий остаются только стены. Алексей Сапсай подчеркнул, что в 2023 году работы будут проводить в интенсивном темпе. Новые здания поликлиник выполнят в едином дизайне, оснастят их новым медицинским оборудованием, создадут комфортные кабинеты для работы врачей и холлы для ожидания пациентов. В поликлиниках появятся помещения для отдыха медперсонала, в которых врачи и медсестры смогут перекусить или обсудить текущие дела.

В 2023 году в Москве завершится строительство трех детских клиник: детского корпуса в ММКЦ «Коммунарка», многопрофильного детского комплекса ДГКБ святого Владимира и неонатального корпуса ГКБ имени Виноградова. Крупнейшим из этих проектов является комплекс в больнице святого Владимира. Это будет новая суперсовременная клиника, где медицинскую помощь детям собираются оказывать по самому широкому профилю.

За счет городского бюджета в следующем году будут реконструированы Боткинская больница, городская клиническая больница имени Вересаева и городская клиническая больница №52.

В ближайшее время в столице также планируют открыть шесть скоропомощных стационарных комплексов. Это клиники нового типа, в которых пациентам будет оказываться неотложная медицинская помощь. Они будут оборудованы по высокому стандарту – в них предусмотрены современнейшие операционные и вертолетные площадки. Первые два комплекса заработают в январе 2023 года в больнице имени Вересаева и в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. В городской клинической больнице имени Боткина и городской клинической больнице №15 имени Филатова такие комплексы откроются в первом полугодии 2023 года, а в ГКБ имени Буянова – во втором полугодии. Во второй половине 2023 года закончится капитальный ремонт в ГКБ имени Пирогова , после реконструкции здания в нем также откроется скоропомощной комплекс.

В 2023 году вновь заработают павильоны «Здоровая Москва». Эта программа реализуется в столице с 2019 года и уже доказала свою эффективность. В теплый сезон москвичи смогут пройти углубленное обследование в хорошо оборудованных павильонах, разместившихся в столичных парках, скверах и зонах отдыха. Пройти диспансеризацию можно будет в любое удобное время и без предварительной записи.