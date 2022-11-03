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НовостиОбщество3 ноября 2022 14:29

Алексей Сапсай: В Москве в 2023 году продолжится строительство и капремонт поликлиник

Замруководителя департамента здравоохранения рассказал о проектах, которые в столице реализуют в будущем году
Ксения БОГДАНОВА
Одной из самых масштабных городских программ за последние годы стала реконструкция районных поликлиник по новым стандартам.

Одной из самых масштабных городских программ за последние годы стала реконструкция районных поликлиник по новым стандартам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столичные власти в будущем году продолжат строить новые и ремонтировать старые больницы и поликлиники. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай. Все реализующиеся в столице проекты в сфере здравоохранения будут сохранены и продолжены.

Одной из самых масштабных городских программ за последние годы стала реконструкция районных поликлиник по новым стандартам. С начала ее запуска в Москве уже отремонтировали 66 учреждений здравоохранения. Поликлиники практически перестраивают заново: от старых зданий остаются только стены. Алексей Сапсай подчеркнул, что в 2023 году работы будут проводить в интенсивном темпе. Новые здания поликлиник выполнят в едином дизайне, оснастят их новым медицинским оборудованием, создадут комфортные кабинеты для работы врачей и холлы для ожидания пациентов. В поликлиниках появятся помещения для отдыха медперсонала, в которых врачи и медсестры смогут перекусить или обсудить текущие дела.

В 2023 году в Москве завершится строительство трех детских клиник: детского корпуса в ММКЦ «Коммунарка», многопрофильного детского комплекса ДГКБ святого Владимира и неонатального корпуса ГКБ имени Виноградова. Крупнейшим из этих проектов является комплекс в больнице святого Владимира. Это будет новая суперсовременная клиника, где медицинскую помощь детям собираются оказывать по самому широкому профилю.

За счет городского бюджета в следующем году будут реконструированы Боткинская больница, городская клиническая больница имени Вересаева и городская клиническая больница №52.

В ближайшее время в столице также планируют открыть шесть скоропомощных стационарных комплексов. Это клиники нового типа, в которых пациентам будет оказываться неотложная медицинская помощь. Они будут оборудованы по высокому стандарту – в них предусмотрены современнейшие операционные и вертолетные площадки. Первые два комплекса заработают в январе 2023 года в больнице имени Вересаева и в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. В городской клинической больнице имени Боткина и городской клинической больнице №15 имени Филатова такие комплексы откроются в первом полугодии 2023 года, а в ГКБ имени Буянова – во втором полугодии. Во второй половине 2023 года закончится капитальный ремонт в ГКБ имени Пирогова , после реконструкции здания в нем также откроется скоропомощной комплекс.

В 2023 году вновь заработают павильоны «Здоровая Москва». Эта программа реализуется в столице с 2019 года и уже доказала свою эффективность. В теплый сезон москвичи смогут пройти углубленное обследование в хорошо оборудованных павильонах, разместившихся в столичных парках, скверах и зонах отдыха. Пройти диспансеризацию можно будет в любое удобное время и без предварительной записи.