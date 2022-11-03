Пассажиропоток на Московской железнодорожной дороге за год вырос на 5,3 процента Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиропоток на МЖД в январе-октябре вырос на 5,3 процента. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

Всего на Московской железной дороге за 10 месяцев 2022 года перевезли около 600 млн пассажиров. Это на 5,3 процента выше результатов аналогичного периода прошлого года.

Уточняется, что пригородным сообщением воспользовались почти 587 млн пассажиров с разницей по отношению к 2021 году в 4,9 процента. В дальнем следовании количество отправленных пассажиров увеличилось на 16,5 процента, составив 20,7 млн человек.

Этого удалось достичь за счет открытия новых туристических маршрутов и увеличения количества поездов в период летней пассажирской кампании, отметили в филиале «РЖД».

Также с начала года на МЖД привлекли почти 400 новых грузоотправителей, освоили около 100 новых маршрутов в Северо-Западный и Уральский федеральные округа и Приморский край. В мае начались регулярные отправки со станции Ворсино Калужской области на Дальний Восток почтового контейнерного поезда.

В то же время запустили флексипоезда в Китай, уже отправлено 16 таких составов с четырех станций.

Всего за 10 месяцев 2022 года перевезено почти 57 млн тонн грузов.

Руководитель магистрали поставил задачу и дальше повышать эффективность деятельности на производствах.

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