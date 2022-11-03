Подозреваемого в убийстве 13-летней давности задержали в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина, придушивший коленом своего знакомого в 2009 году, был задержан в Москве. Следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу, о чём пишет пресс-служба Следственного комитета столицы.

По данным расследуемого уголовного дела, ныне 42-летний житель Москвы в феврале 2009 года находился в квартире дома, расположенного в районе Щукино. Он что-то не поделил со своим знакомым, который также находился в этом помещении, и на фоне конфликта между ними завязалась драка. Во время потасовки задержанный повалил оппонента на пол и надавил коленом тому на шею, отчего тот и скончался на месте. Затем убийца скрылся.

Следователи и криминалисты тщательно изучили все материалы уголовного дела, в рамках расследования преступлений прошлых лет, и применили современные криминалистические методы и базы данных, благодаря чему удалось установить личность убийцы.

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