В «Москвариуме» сообщили о готовности принять выброшенных в море дельфинов из Севастополя

Фото: Телеграм-канал «Москвариума»

Руководство «Москвариума» готово принять в стенах учреждения четверых дельфинов, которых выбросили в открытое море в Севастополе, если их состояние будет достаточно удовлетворительным для транспортировки. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу «Москвариума».

Как заявляют и специалисты московского учреждения, и волонтёры Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море», у выброшенных дельфинов нет никаких шансов на выживание, если не предпринять какие-то меры в срочном порядке. Во-первых, они не адаптированы для жизни в диких условиях. Во-вторых, слишком близко подплывают к людям и не понимают опасности. В-третьих, холодная ноябрьская вода может попросту их убить.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Севастополе владелец дельфинария выбросил четверых дельфинов в море. Губернатор Михаил Развожаев осудил этот поступок, пожалев о невозможности поступить так же с самим бизнесменом.

Сейчас дельфинов всё ещё ищут, по словам поисковиков они точно живы, так как мёртвых животных у берегов обнаружено не было.