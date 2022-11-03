В Москве впервые с апреля пробки достигли девяти баллов накануне праздников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впервые с апреля 2022 года в Москве зафиксированы пробки, достигшие девяти из десяти баллов. Наибольшая концентрация автомобилей скопилась на Садовом кольце, о чём свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Вечером четверга, 3 ноября, проехать по Москве будет достаточно проблематично. Плотные пробки зафиксированы почти по всей протяжённости Садового кольца, частично на Третьем транспортном кольце, на многих центральных бульварах и улицах города.

Так, по состоянию на 18:00 3 ноября, проезд крайне затруднён на следующих улицах: Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Также проблемы с проездом наблюдаются на некоторых участках МКАД, и других магистралях.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ещё четыре дня назад ЦОДД просил москвичей не выезжать на столичные дороги без зимней резины, так как наступил маятниковый период, когда температура воздуха колеблется вокруг нулевой. Из-за этого на дорогах собирается наледь.