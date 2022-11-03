Стала известна причина отключения электроэнергии в башнях «Москва-Сити»

Стала известна причина отключения электроэнергии в башнях «Москвы-Сити» Фото: Светлана ДАНИЛИНА

Причиной отключения электроэнергии в «Москва-Сити», из-за которого в лифтах застряли люди, и были эвакуированы из здания по меньшей мере 100 человек, стал скачок напряжения. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на экстренные службы.

Как подчёркивают в экстренных службах Москвы, из небоскрёбов эвакуированы порядка сотни человек. В IQ-квартале расположены, помимо офисов, ряд административных помещений и зданий различных ведомств: помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.

Кроме этого, как сообщает телеграм-канал Mash, люди, застрявшие в лифте одной из башен, смогли выбраться самостоятельно. Например, одну девушку вытащили из ловушки её коллеги - они разжали двери.

Напомним, электричество в здания комплекса уже вернулось.

Ранее KP.RU сообщал о том, что обесточенными оказались несколько высоток IQ-квартала, из-за чего несколько человек застряли в лифтах.