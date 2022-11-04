Ефимов: «Московская техническая школа» обучила почти 200 работников предприятий города

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Московская техническая школа» («МТШ») - проект правительства Москвы. Благодаря ему городские инженеры обучаются работе с инновационными технологиями, которые помогают оптимизации производства. Проект воспитывает высококвалифицированных сотрудников для компаний столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за прошлый год «МТШ» обучила примерно 200 работников предприятий города. Свои навыки они прокачали по направлениям «Технологии связи» и «Аддитивные технологии».

«Столица активно стимулирует развитие инновационных технологий и запуск новых высокотехнологичных производств, - отметил заммэра. - Обучение по открытой в «МТШ» образовательной программе «Технологии связи» уже прошли 78 работников столичных предприятий, а по направлению «Аддитивные технологии» – 120 специалистов».

По его словам, в «МТШ» сейчас идёт подготовка к запуску обучения по еще двум образовательным программам – «Микроэлектроника и фотоника» и «Искусственный интеллект в промышленности». В планах - к 2024 году обучить около двух тысяч человек по всем четырем направлениям.

КОНКРЕТНО

На обучение в «МТШ» принимаются специалисты всех промышленных предприятий Москвы. Проект действует на базе образовательных и научных учреждений столицы. Это дает возможность открывать центры технологических и производственных компетенций.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что компании, которым требуются специалисты разного профиля, составляют рекомендации и запросы. С их учётом и разрабатываются учебные планы.

«Студенты «Московской технической школы» получают не только теоретические знания, но и практические навыки, - уточнил глава ведомства. - Их дальнейшее применение позволит увеличить производительность каждого выпускника в среднем на 20 процентов».

В «МТШ» готовятся открыть восемь направлений обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

НА ЗАМЕТКУ

Для участия в проекте предприятию нужно оформить заявку на Инвестиционном портале столицы. Затем «МТШ» обеспечит подбор вуза или научного центра для обучения сотрудника.