В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в День народного единства

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве 4 ноября, в День народного единства, прогнозируется облачная погода с прояснениями, по области местами возможен небольшой снег и гололедица. Днем температурные показатели будут колебаться от минус двух до нуля градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Сейчас в городе -1,9 градуса, дует северо-западный ветер 1 метр в секунду. Ближе к обеду порывы усилятся до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, влажность – 86%.

В ночь на субботу в городе подморозит до минус двух градусов. Местами ожидается небольшой снег. Днем воздух прогреется лишь до +1…+3 градусов. Преимущественно без осадков. Северный, северо-западный ветер до 2-7 метров в секунду сохранится.

Ранее KP.RU сообщал, что на следующей неделе в Москве ожидается пасмурная погода и потепление до 8 градусов. По словам синоптика Евгения Тишковца, праздничные дни останутся холодными и промозглыми.