Лимитированные «Тройки» и «Единые» выпустил в Москве в честь Дня народного единства

Проездные можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в честь Дня народного единства в качестве сувениров выпустили тематические карты «Тройка» и проездные «Единый». Их завезли в кассы и автоматы по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и внутри нее, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Тираж билета «Единый» – 200 тысяч экземпляров, а транспортной карты «Тройка» – всего пять тысяч экземпляров.

«Поздравляю москвичей и гостей города с Днем народного единства. В честь праздника в течение 4 ноября на станциях московского метро пройдут мероприятия для наших пассажиров», — отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что тематические «Тройки» и «Единые» выпустили к 55-летию Останкинской телебашни. Первые можно купить на Кольцевой линии, вторые – во всех кассах и аппаратах по выдаче билетов в подземке.