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НовостиОбщество4 ноября 2022 6:58

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме в ноябрьские праздники

На круглосуточное дежурство вышли 1,5 тысячи аварийных бригад префектур и инженерных компаний
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Городские службы перевели в усиленный режим работы в связи с Днем народного единства

Городские службы перевели в усиленный режим работы в связи с Днем народного единства

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Москве городские службы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно. Это связано празднованием Дня народного единства, сообщили в телеграм-канале КГХ.

В этот период круглосуточно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад префектур и инженерных компаний. В столице также усилят контроль работы линий электропередач, трансформаторных и иных подстанций, соблюдение правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры.

Кроме того, специалисты будут постоянно следить за работой систем жизнеобеспечения.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Сергей Собянин пригласил москвичей на празднование Дня народного единства. С 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный Музей под открытым небом. А с 4 по 6 ноября на ВДНХ состоится патриотический фестиваль «День народного единства». Доходы от платных мероприятий направят на поддержку присоединенных территорий.