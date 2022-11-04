Городские службы Москвы работают в усиленном режиме в ноябрьские праздники

Городские службы перевели в усиленный режим работы в связи с Днем народного единства Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Москве городские службы работают в усиленном режиме до воскресенья включительно. Это связано празднованием Дня народного единства, сообщили в телеграм-канале КГХ.

В этот период круглосуточно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад префектур и инженерных компаний. В столице также усилят контроль работы линий электропередач, трансформаторных и иных подстанций, соблюдение правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры.

Кроме того, специалисты будут постоянно следить за работой систем жизнеобеспечения.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Сергей Собянин пригласил москвичей на празднование Дня народного единства. С 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный Музей под открытым небом. А с 4 по 6 ноября на ВДНХ состоится патриотический фестиваль «День народного единства». Доходы от платных мероприятий направят на поддержку присоединенных территорий.