В Капотне на освобожденной от самостроя территории построят завод архитектурного бетона

В настоящее время земля освобождена: самострой ликвидирован, забор демонтирован, незаконное коммерческое использование участка пресечено Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Госинспекция по недвижимости, которая входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, пресекла самозахват земельного участка площадью 1,97 га на юго-востоке Москвы. Специалисты контрольного ведомства выявили нарушения по итогам облета территории с помощью квадрокоптеров. Они установили, что участок во 2-м Капотнинском проезде используется неправомерно. Также на нем были обнаружены незаконные бытовки, складские ангары и металлические навесы общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

«Фактически был осуществлен самозахват городской территории, – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Коммерческая деятельность велась без оформленных в установленном порядке прав на землю, а возведенные объекты обладали признаками самовольной постройки. Земельный участок был огорожен, доступ на него ограничен. Кроме того, территория содержалась в ненадлежащем состоянии и была захламлена мусором. Мы приняли меры по устранению нарушений».

В настоящее время земля освобождена: самострой ликвидирован, забор демонтирован, незаконное коммерческое использование участка пресечено. В дальнейшем этот земельный участок будет задействован под строительство предприятия в сфере производства железобетонных изделий – завода архитектурного бетона.