Ленточки с флагом РФ раздают в московском транспорте в честь Дня народного единства

Ленты можно на станциях подземки «ВДНХ», «Площадь Революции», «Парк Культуры», «Пушкинская», «Охотный ряд», в трамваях №50 и автобусах м40, м9, м2 и40 Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в честь Дня народного единства на пяти маршрутах наземного транспорта и в пяти вестибюлях метро контролеры раздают ленточки с триколором – флагом Российской Федерации, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Так, получить ленты можно на станциях подземки «ВДНХ» (выход №1), «Площадь Революции» (выход №11), «Парк Культуры» (выход №1), «Пушкинская», «Охотный ряд», а также в трамваях №50 и автобусах м40, м9, м2 и40.

Кроме того, ленты с российским триколором выдают на стойках «Живое общения» на станциях «Курская» (Кольцевой линии), «Павелецкая (Замоскворецкой линии) и «Александровский сад».

Ранее KP.RU сообщал, что лимитированные «Тройки» и «Единые» выпустил ко Дню народного единства. Тираж первых - тысяч экземпляров, а вторых – 200 тысяч экземпляров. Тематические проездные можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии.