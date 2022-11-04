Диетолог Королева объяснила, как спиртное и кофеин способствуют образованию тромбов

Медики советуют кофеманам соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спиртные напитки и кофе могут повысить риск формирования тромбов в крови человека, заявила в интервью Москве 24 столичный диетолог Маргарита Королева. В частности алкоголь не только провоцирует перепады артериального давления за счет расширяющего действия на сосуды, но и меняет уровень свертываемости крови из-за своих составляющих.

- Когда распадается этанол, это способствует склеиванию эритроцитов и тем самым формированию тромбов, — отметила Маргарита Королева.

Кофе, энергетики и все напитки, в составе которых есть кофеин повышают риск тромбообразования опосредованно. Употребление таких напитков способствует выводу жидкости из организма и при недостаточном питьевом режиме может привести к обезвоживанию, что в свою очередь также приводит к повышению свертываемости крови.

Чтобы это не произошло, нужно пить достаточное количество обычной питьевой воды. Кроме того для профилактики тромбоза медики советуют пить свекольный и гранатовый соки и соблюдать режим двигательной активности.

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