Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 ноября 2022 8:53

Диетолог Королева объяснила, как спиртное и кофеин способствуют образованию тромбов

Столичный диетолог назвала напитки, которые повышают риск появления тромбов
Ирина РЕБРИКОВА
Медики советуют кофеманам соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания

Медики советуют кофеманам соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спиртные напитки и кофе могут повысить риск формирования тромбов в крови человека, заявила в интервью Москве 24 столичный диетолог Маргарита Королева. В частности алкоголь не только провоцирует перепады артериального давления за счет расширяющего действия на сосуды, но и меняет уровень свертываемости крови из-за своих составляющих.

- Когда распадается этанол, это способствует склеиванию эритроцитов и тем самым формированию тромбов, — отметила Маргарита Королева.

Кофе, энергетики и все напитки, в составе которых есть кофеин повышают риск тромбообразования опосредованно. Употребление таких напитков способствует выводу жидкости из организма и при недостаточном питьевом режиме может привести к обезвоживанию, что в свою очередь также приводит к повышению свертываемости крови.

Чтобы это не произошло, нужно пить достаточное количество обычной питьевой воды. Кроме того для профилактики тромбоза медики советуют пить свекольный и гранатовый соки и соблюдать режим двигательной активности.

Ранее KP.RU сообщил, что главный детский диетолог депздрава Москвы порекомендовала отказаться от мелкой соли.