Андрей Титов: Недостроенный аквапарк перепрофилируют в центр соцобслуживания за счет городского бюджета

Об этом рассказал агентству городских новостей «Москва» депутат Московской городской думы от районов ЗелАО Андрей Титов.

«Социальная направленность бюджета, который был принят на заседании Мосгордумы в среду, выражается не только в расходах, прямо направленных на финансирование социальных выплат и функционирование соцсферы. Это еще и вложения в новую социальную инфраструктуру, создание площадок высокой социальной значимости. Для нас, зеленоградцев, особое значение имеет проект, который решит вопрос нашего долгостроя - аквапарка, работы на котором застопорились более 10 лет назад. Перепрофилировать его в центр социального обслуживания - это хорошее решение застарелой проблемы», - отметил Андрей Титов.

Депутат уточнил, что уже начаты подготовительные работы к проектированию и строительству.

«В настоящее время готовится разработка градостроительного плана земельного участка, получение технических условий и архитектурно-планировочных решений», - пояснил Андрей Титов.

В новом современном центре социального обслуживания населения будут не только предоставляться различные социальные услуги, но и проводиться занятия кружков и секций для местных жителей, в том числе, активности «Московского долголетия» и занятия для детей.

«У новой площадки будет удобное расположение - между прудом и четвертым микрорайоном, что позволит жителям всех окрестных домов использовать возможности этого здания», - добавил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что адресная инвестиционная программа города - большой комплекс расходов, но эти расходы - самые важные для населения.

«В этот перечень входят и строительство учреждений социальной сферы, спорта, культуры. Включение в этот перечень наших зеленоградских объектов даст возможность вывести соцобслуживание, общественную, культурную жизнь на новый уровень», - сказал в заключение Андрей Титов.