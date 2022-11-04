Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление до +6 градусов в Москве после праздников

Ночью столбики термометров опустятся лишь до нуля градусов, днем будет около +5…+6 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в праздничные выходные ожидается прохладная, но солнечная погода и небольшие осадки. Однако на следующей недели в город придет волна потепления: воздух прогреется до +5…+6 градусов, сообщает НСН со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с субботу и воскресенье в столице повысится атмосферное давление. В отдельных районах прогнозируются осадки до 1 мм, сильного ветра не ожидается. Погода будет однородная по температурному режиму: днем – 0…+5 градусов, ночью также 0…+5 градусов.

«Это прохладно, но такая погода соответствуют усредненным данным за последние 30 лет», — уточнил метеоролог.

Вильфанд добавил, что с понедельника в столице потеплеет на два-три градуса. Ночью столбики термометров опустятся лишь до нуля градусов, днем будет около +5…+6 градусов.

«Дело в том, что после прохождения гребня высокого давления, по его западной периферии будет перемещение западных, юго-западных воздушных масс. Они более насыщены влагой, начнутся осадки. Температура повысится на 2-3 градуса»,

Ранее KP.RU сообщал, что в День народного единства в столице будет около -2…0 градусов. Возможен снег.