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НовостиОбщество4 ноября 2022 9:03

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале мэра Москвы
Сергей КУЗНЕЦОВ

«Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. Сегодня праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, свое будущее. И сегодня как никогда важны единство и сплоченность. С давних времен Москва играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают все для победы», - написал Сергей Собянин.

4 ноября праздник отмечают в нашей стране с 2005 года. История Дня народного единства восходит к 1612 году, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Подвиг нижегородского посадского человека Минина и князя Пожарского олицетворяет мужество и сплоченность народов России.