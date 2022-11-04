Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

«Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. Сегодня праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, свое будущее. И сегодня как никогда важны единство и сплоченность. С давних времен Москва играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают все для победы», - написал Сергей Собянин.

4 ноября праздник отмечают в нашей стране с 2005 года. История Дня народного единства восходит к 1612 году, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Подвиг нижегородского посадского человека Минина и князя Пожарского олицетворяет мужество и сплоченность народов России.