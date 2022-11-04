Труп женщины два месяца пролежал в квартире на Черницынском проезде в Москве

Выяснилось, что 56-летняя женщина скончалась примерно два месяца назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тело женщины обнаружили в столичном районе Гольяново в одной из квартир в Черницынском проезде. Труп пролежал в комнате два месяца, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратились жильцы многоэтакжи. Они рассказали, что давно не видели соседку. Кроме того, из ее квартиры доносился неприятный трупный запах.

Когда сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь, они нашли на кухне скелетированное тело хозяйки. Предварительно, признаков насильственной смерти нет. В доме все лежало на своих местах, а входная дверь была закрыта изнутри.

Эксперты выяснили, что 56-летняя женщина скончалась примерно два месяца назад. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне фрагменты человеческого тела нашли на улице Маршала Тухачевского. По подозрению в убийстве задержали 89-летнего мужа погибшей. В его квартире также обнаружили части тела женщины.