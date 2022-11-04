Количество межрегиональных автобусных рейсов в Москве возрастет

Из Москвы ходят автобусы в Крым и Тульскую область Фото: Евгений КОЧКИН

В Москве количество межрегиональных автобусных рейсов будет постоянно увеличиваться, заявил заммэра по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что Мосгортранс – это не только городской перевозчик. Например, компания запустила несколько автобусов в Крым и Тульскую область. Многие жители столицы путешествуют и на юг, и в Тулу, и в Новомосковск. В то же время поездки приходятся не только не время отпусков.

«Мы будем смотреть, какие маршруты нужны москвичам и будем их расширять», — цитирует Ликсутова агентство «Москва».

Ранее KP.RU сообщал, что экспресс-автобусы до Шереметьево с 1 ноября начали ходить каждые 15 минут. Ранее в менее загруженные часы они курсировали каждые 20 минут. Кроме того, из аэропорта они стали выезжать на полтора часа раньше – с 05:35, и начали ездить дольше на час – до 23:50.