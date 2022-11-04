Пожар в трех гаражах потушили в районе Бибирево в Москве

Огонь потушили всего за 20 минут. Фото: Департамент ГОЧСиПБ

В Москве сотрудники экстренных служб утром 4 ноября потушили горящие гаражи в Бибирево, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре на улице Корнейчука поступило в службу в 09:07. Огонь полностью ликвидировали уже через 20 минут – в 09:31.

Уточняется, что в трех гаражах пламя охватило автомобили, личные вещи, мебель. Площадь возгорания составила 26 квадратных метров. Для тушения подали три водяных столба. Также для проверки специалисты вскрыли соседние гаражи и эвакуировали машины и мототехнику.

Ранее KP.RU сообщал, что автомобиль загорелся на Балаклавском проспекте в Москве. Движение в сторону Профсоюзной улицы было полностью перекрыто. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты проезда.