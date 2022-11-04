Московский врач рассказала от каких продуктов нужно отказаться при заболевании псориазом Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В эфире «Говорит Москва» замглавврача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина перечислила запретные продукты для больных псориазом. Врач подчеркнула, что питание должно быть согласовано с врачом.

Оксана Поршина рассказала, что пациентам с псориазом категорически нельзя употреблять в пищу усилители вкуса на основе глутамата, острые яркие пряности. Также не рекомендуется любой фастфуд и сильно газированные напитки с красителями.

Питание должно быть сбалансированным, соответствовать образу жизни человека, уровню его физических и эмоциональных нагрузок, подчеркнула врач. Так, для тех кто активно занимается физически, в рационе важно увеличить количество белка. С умственными нагрузками помогут справиться углеводы. Однако любое меню нужно согласовывать со специалистом

Правил питания стоит придерживаться всей семье, даже если заболел только один человек. Так ему будет проще следовать диете.

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