В депздраве Москвы порекомендовали людям старше 60 лет отказаться от фастфуда Фото: Евгения САВИНА

Людям пожилого возраста рекомендуют по возможности отказаться от фастфуда или снизить частоту его потребления до одного раза в неделю. Об этом рассказал клинический фармаколог госпиталя для ветеранов войн №2 московского департамента здравоохранения Андрей Кондрахин, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Как пояснил врач, такая пища содержит много соли, а ее потребление в избыточных количествах может привести к развитию гипертонического криза. Дело в том, что соленая пища вызывает задержку жидкости в организме.

— Людям старших возрастных групп — после 60 лет — это особенно опасно, так как возможен слом адаптации — явление, когда организм выводит лишнюю жидкость из тела через почки, но они не справляются с большой нагрузкой и вода задерживается, возникает сверхнагрузка на сердце и сосуды, что приводит к состоянию повышенного артериального давления — рассказал Андрей Кондрахин.

Также пожилым людям лучше отказаться от досаливания домашней пищи, считает врач.

Ранее KP.RU уже писал, что соль опасна в переизбытке, наиболее уязвимые группы — пожилые люди и дети. Диетолог рассказала, от какой соли стоит отказаться.