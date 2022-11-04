Дети акапельно исполнили гимн России в метро Москвы в честь Дня народного единства

Увидеть выступление ребят можно было на станции «Курская» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В День народного единства детский хор инструментального отдела Детской музыкальной школы им. Р.М. Глиера исполнил гимн России в столичном метрополитене. Увидеть выступление ребят можно было на станции «Курская», сообщает РИАМО.

Младшие школьники спели торжественную песню акапельно. Также дети вынесли на станцию первый государственный флаг РФ 1991 года. Его предоставили в «Музейно-выставочном техническом центре Автомобильно-мотоциклетного клуба ФОС РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что ко Дню народного единства Дептранс выпустил лимитированные «Тройки» и «Единые». Их можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии. Также в честь праздника в столичном транспорте пассажирам раздают ленточки с российским триколором. Кроме того, москвичей и туристов ждут праздничные мероприятия в парках и на Красной площади.