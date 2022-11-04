Эксперты: Бюджет 2023 года позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов

На финансирование проекта «Московское долголетие» в бюджете 2023 года заложено 3,9 миллиарда рублей. Фото: М. Денисова/Mos.ru.

Утвержденный Московской городской думой бюджет на 2023 год позволит продолжить реализацию всех социальных проектов. Более половины расходов городской казны будут направлены на социальные нужды, в том числе на развитие популярных у москвичей программ. Среди них – проект «Московское долголетие»: на него в бюджете следующего года предусмотрено 3,9 миллиарда рублей, сообщил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

«В 2023 году продолжится реализация популярной у москвичей старшего возраста программы «Московское долголетие». На эти цели предусмотрено 3,9 миллиарда рублей, чтобы для любого представителя старшего поколения занятия проекта «Московское долголетие» продолжали оставаться абсолютно бесплатными и доступными в каждом районе столицы. Это очень важная строчка бюджета, которая не сокращается», - отметил Владимир Филиппов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Программа «Московское долголетие» стартовала в столице в 2018 году по инициативе мэра Сергея Собянина. Главная цель центров – дать возможность пожилым людям завести новых друзей, общаться и заниматься вместе любимыми делами – будь то шахматы или танцевальные кружки. Кроме того, клубы мотивируют москвичей вести здоровый образ жизни. В каждом центре есть специальный аппарат, с помощью которого можно ежедневно измерять давление, установлены тренажеры, работают ЗОЖ-клубы и другие активности. За четыре года проект стал важной частью жизни многих московских пенсионеров, его занятия посетили около 450 тысяч человек. Сейчас в проекте принимают участие около 205 тысяч пожилых москвичей. Для них работают около 12 тысяч групп по более чем 30 направлениям.

Владимир Филиппов подчеркнул, что московские власти с каждым годом увеличивают финансирование на обеспечение всем необходимым ветеранов Великой Отечественной войны. В 2023 году в бюджете на эти цели заложено 1,5 миллиарда рублей.

«Мы всегда ведем персональную работу в этом направлении, помогаем со всеми просьбами. Это действительно широкий спектр услуг, таких как помощь социальных работников, сиделок, патронажная служба, осуществление круглосуточного вызова службы неотложной помощи на дому, а также участие в программе «Санаторий на дому», - рассказал замглавы департамента труда и соцзащиты.

По словам председателя «Объединения многодетных семей города Москвы» Натальи Карпович, бюджет столицы ежегодно остается социально ориентированным. Многодетные семьи в Москве пользуются скидкой в 30% на услуги ЖКХ и 50% - на оплату капитального ремонта. Семьи бесплатно получают молочные продукты для детей до семи лет и бесплатные лекарства до 18-летия ребенка.

«Практически все садики в Москве для многодетных семей бесплатные. В школе дети имеют право на бесплатное двухразовое питание. Важно отметить, что Москва - единственный регион, где семья является многодетной, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет», - уточнила Карпович.