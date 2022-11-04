Поезда следуют со всеми остановками после задымления на станции «Новохохловская»

Остановку поездов D2 и Курского направления на станции «Новохохловская» восстановили после задымления Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остановку поездов D2 и Курского направления на станции «Новохохловская» восстановили после задымления. Пожарные завершили свою работу, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

«… станция работает в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что электрички проходили станцию «Новохохловская» в Москве без остановки из-за задымления в одном из помещений. Никто из пассажиров и сотрудников не пострадал. Людям рекомендовали пользоваться станцией МЦК. По информации ТАСС, на «Новохохловской» произошел пожар в электрощитовой, площадь возгорания составила восемь «квадратов». Проводилась эвакуация.

Кроме того, в пятницу несколько поездов на Ленинградском направлении ОЖД отменили по техническим причинам. Это было связано с неисправностью светофора. Поезда из Крюково в Москву и обратно не ходили. Позднее специалисты восстановили движение на участке.