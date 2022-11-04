Облачно и без существенных осадков будет в Москве в следующие пять дней Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие пять дней в столице будет облачно и без существенных осадков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. При этом также говорится о небольших дождях в начале следующей недели.

Днем в субботу и воскресенье, 5 и 6 ноября, воздух прогреется от плюс одного до плюс трех градусов. Температура ночью опустится ниже нуля — до минус двух градусов. Также ожидается порывистый ветер 5–10 метров в секунду.

В понедельник и вторник, 7 и 8 ноября, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Температура в понедельник ожидается от одного до трех градусов выше нуля, во вторник немного потеплеет: термометры покажут от плюс одного до плюс шести градусов.

Самым теплым днем станет среда, 9 ноября, считают синоптики. Днем будет от трех до восьми градусов выше нуля, ночью — от нуля до плюс пяти. Допускается выпадение небольшого дождя.

Напомним, сегодня, 4 ноября, Гидрометцентр России прогнозирует облачную погоду, небольшой снег и до 0 градусов в Москве. Об этом писал KP.RU.