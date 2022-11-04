МЧС объявило экстренное предупреждение из-за гололеда в Москве 4 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Жителей и гостей столицы предупредили, что в течение суток ожидается гололед, а на дорогах — гололедица.

Прогнозы на плохую погоду спасатели получили от синоптиков Росгидромета. Как отмечается, гололед образуется местами на дорогах Москвы в ближайшие 1-2 часа (до 16 часов), а сохранится неблагоприятное метеорологическое явление до конца суток 4 ноября.

Водителям порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущим транспортом. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. В целом в условиях плохой погоды стоит соблюдать особую внимательность и осторожность.

В случае необходимости сообщить о ЧП можно по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.

Напомним, как писал KP.RU, по прогнозам синоптиков 4 ноября в столице ожидают небольшой снег, до нуля градусов, а также порывистый ветер со скоростью до 2-7 метров в секунду.