Коронавирус за сутки выявили у 757 человек в Москве

За сутки в Москве зафиксировано выздоровление 780 человек от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 757 случаев, следует из статистики на сайте стопкоронавирус.рф. За тот же период зарегистрировано 780 случаев выздоровления, скончались за сутки 12 человек.

Ежесуточный прирост заболевших уже 10 дней держится в пределах тысячи пациентов. До этого показатель выше тысячи фиксировался 26 октября. Тогда было выявлено 1039 новых случаев заражения Covid-19.

В общей статистике по стране Москва занимает первое место по количеству заболевших за сутки. На втором месте находится Санкт-Петербург с 407 случаями, на третьем - Свердловская область, там выявили 392 случая. У Подмосковья с 211 случаями коронавируса за сутки - шестое место.

Всего в Москве с начала пандемии выявили 3,234 миллиона случаев заболевания коронавирусом при численности населения около 15 млн человек.

А 1 ноября, как сообщал KP.RU, в Москве впервые с 5 июля 2022 года количество выявленных за 24 часа случаев коронавируса оказалось менее 500.