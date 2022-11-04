Синоптик Тишковец: 6 и 7 ноября в Москве потеплеет до +5 градусов

Москва окажется в сердце скандинавского максимума Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве после наступления резких холодов наконец-то немного потеплеет. В субботу и пятницу в городе будет от нуля до пяти градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире канала «Россия 24».

По словам синоптика, в ночь на субботу «эхом» уходящего циклона еще кое-где будут «отзываться» слабые осадки, в частности снег. В городе подморозит до нуля-минус трех градусов, поэтому асфальт и земля покроет тонкой корочкой льда – максимум 0,5 мм толщиной.

«Символически, тем не менее это скользко. Это говорит о том, что автомобилисты должны быть очень-очень аккуратны», — подчеркнул метеоролог.

Специалист отметил, что в субботу, 6 ноября, ситуация будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Осадки не ожидаются.

При этом самым солнечным и погожим днем станет воскресенье: в этот день Москва окажется в сердце скандинавского максимума. Днем воздух прогреется до нуля-пяти градусов тепла. Ночью ударят слабые морозцы от нуля до минус пяти-шести градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС объявило экстренное предупреждение из-за гололеда в Москве 4 ноября.