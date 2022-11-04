Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реконструкции станции «Очаково» D4 на 75%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на станции Очаково уже монтирубт навесы над платформой и эскалаторы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Расположенная на западе Москвы станция «Очаково» D4 готова на 75%, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. На будущем пригородном вокзале уже идет отделка - рабоиче облицовывают вестибюль. Кроме того здесь монтируют эскалаторы, а над платформами устанавливают навесы.

- Здесь для пассажиров будет создана современная инфраструктура с высоким уровнем пассажирских сервисов. Реконструкция ведётся по всем стандартам Московского транспорта, — отмечает Сергей Собянин.

Когда станцию введут в эксплуатацию, ей, как прогнозируется, будут пользоваться порядка 120 тысяч жителей района Очаково-Матвеевское. С запуском D4 они получат наземное метро. Пока ближайшие к району станции - «Аминьевская» на одноименном шоссе и «Озерная» в районе пересечения Никулинской и Озерной улиц. До них большинству жителей района приходится добираться на дополнительном транспорте.

Сергей Собянин добавил, что пока строительство не завершено, поезда на этой станции не высаживают и не забирают пассажиров, так как это небезопасно и может помешать строителям. Он отметил, что вблизи станции в дальнейшем возведут новые жилые комплексы и интересные общественные пространства.

Ранее, как сообщал KP.RU, Сергей Собянин рассказал, как будут развиваться районы Очаково-Матвеевское и Раменки в ближайшие годы.