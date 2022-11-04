Вильфанд пообещал москвичам выходные без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных, 5 и 6 ноября. Ждать осадков в это время не приходится, так что будет возможность отправиться на прогулку.

В эти дни днем ожидается от 0 до плюс 5, ночью — от 0 до минус 5 градусов. Погода будет ровной и без осадков, но с колебаниями, то легкий плюс, то легкий минус.

- На юге Новой Москвы, в старой части будет холоднее, — поделился синоптик с Лентой.ру.

В воскресенье через столицу пройдет гребень высокого давления, небо затянут тучи, но все же будет проглядывать солнце и обойдется без осадков.

Ко вторнику, 8 ноября, станет теплее, так как ветер изменится и будет дуть с юга.

А вот жителей Европы ожидает не суровая, но и не очень теплая зима.

- Температурный режим около нормы. Очень суровой зимы не прогнозируется, очень теплой — тоже нет, - сказал он Life.

А вот по данным синоптика центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погода в ноябре будет близка к климатической норме. Специалисты называют этот период предзимьем, которое продлится до середины декабря, передает "360".