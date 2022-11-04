В магазинах H&M в Москве покупатели отстаивают часовые очереди на пути к кассе

Торговая сеть уже закрыла 30 из 172 магазинов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Столичные магазины H&M и H&M Home снова спровоцировали ажиотаж среди покупателей. Торговая сеть объявила распродажу с крупными скидками, и теперь очереди стоят как на входе в отделы, так и к кассам, сообщает KP.RU. При этом в последнем случае в режиме ожидания приходится проводить и полчаса, и даже час.

- Мы приехали в торговый центр «Метрополис» и не смогли даже зайти в магазин H&M. Очередь была перед входом. И люди стояли с колясками, с детками, — рассказала одна из покупательниц Анна.

Раньше в России работало 172 магазина H&M. Сейчас их число сократилось до 142-х. Сеть усиленно распродает последний товар, чтобы потом продать бизнес в России.

Как сообщал KP.RU ранее, распродажи в H&M в связи с грядущим уходом из России стартовали в начале августа 2022 года. С первых же дней они сопровождались очередями покупателей. Люди выстраивались у входа в магазины еще до их открытия.