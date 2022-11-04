Труп мужчины обнаружили в гаражном кооперативе в Бирюлево в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тело мужчины обнаружили в гаражном кооперативе на юге Москвы. Как рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, по основной версии следствия, во время ремонтных работ его придавило автомобилем.

В одном из боксов гаражного кооператива в столичном районе Бирюлево Западное обнаружили труп мужчины. Труп нашли в ГК «Резонатор-143А» в Харьковском проезде. Как считают правоохранительные органы, мужчину придавило автомобилем Hyundai при проведении ремонтных работ. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Уточняется, что на месте происшествия находятся оперативные службы города. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что тело женщины обнаружили в столичном районе Гольяново в одной из квартир в Черницынском проезде. Труп пролежал в комнате два месяца. Полиция вскрыла дверь после обращения жильцов многоэтажки, которые пожаловались на неприятный запах и рассказали, что давно не видели соседку.