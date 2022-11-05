Ефимов: Программа КРТ позволит создать более шести тысяч новых рабочих мест в бывшей промзоне «Кунцево»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Складами и гаражами сейчас занят участок бывшей промзоны «Кунцево» на Молодогвардейской улице. Но в скором времени все изменится. Здесь будет современный квартал с жильем, образовательными и спортивными центрами, общественно-деловыми пространствами и производствами. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, проект решения о комплексном развитии этого участка опубликован на сайте правительства города.

«В комплексное развитие территории площадью свыше 23 гектаров инвестор вложит более 65 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Благодаря реализации проекта в районе Кунцево появится свыше шести тысяч новых рабочих мест».

По его словам, столичный бюджет при этом ежегодно будет пополняться на сумму примерно два миллиарда рублей. В Кунцеве теперь уже три участка преобразятся благодаря программе комплексного развития территории (КРТ). Помимо Молодогвардейской улицы, еще приведут в порядок участок в 16 гектаров. Договор о его реорганизации город оформил с правообладателем в июне 2021 года. Другой площадкой в более чем 21 гектар займется городской оператор – казенное предприятие Москвы «Комплексное развитие территорий».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что третий участок в Кунцево выделен под строительство 471 тысячи квадратных метров недвижимости. По проекту возведут детсад на 325 мест и школу на 675 учеников, а также жилье общей площадью 233 тысячи квадратных метров и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.

«На участке также могут появиться высокотехнологичные производства, образовательный комплекс, офисные помещения, точки общественного питания и магазины, - добавил Гаман. - Всего на общественную застройку выделено свыше 238 тысяч квадратных метров».