Выполненный из фотоколлажа триколор разместили на станциях метро «Курская» и «Маяковская» в Москве

Выполненный из фотоколлажа триколор разместили на станциях метро «Курская» и «Маяковская» Фото: телеграм-канал Юлии Темниковой

Коллажи из фотографий сотрудников столичного метрополитена появились на станциях «Курская» и «Маяковская» ко Дню народного единства, об этом рассказала руководитель блока PR и маркетинга Дептранса Юлия Темникова в своем телеграм-канале. Из них составили триколор — флаг Российской Федерации, который контуром напоминает границы нашего государства.

Таким образом сотрудники московского метрополитена поздравили пассажиров транспорта с Днем народного единства.

В метро проходят и другие праздничные мероприятия. Так, на всех головных вагонах метро разместили стикеры в виде флага России, весь подвижной состав Мосгортранса украсили триколорами и флагами Москвы. В аванзале на «Курской» установили инсталляцию из множества билетов «Единый», выполненную в виде флага России, а на разных объектах транспорта столицы пассажирам раздают ленты с триколором.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником.